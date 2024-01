Mariska Hargitay

L'attrice di «Law & Order: Special Victims Unit», che compie 60 anni questo mese, si è esposta in prima persona sulla rivista People.

Mariska Hargitay ha subito una violenza sessuale quando aveva 30 anni. La terribile rivelazione è stata pubblicata sul magazine People, dove l'attrice di «Law & Order: Special Victims Unit» ha firmato un pezzo a cuore aperto.

«Era un amico. Poi non lo è stato più», ha ricordato l'attrice. «Ho provato tutti i modi che conoscevo per uscirne. Ho cercato di scherzare, di essere affascinante, di porre un limite, di ragionare, di dire di no. Mi afferrò per le braccia e mi tenne ferma. Ero terrorizzata. Non volevo che la situazione degenerasse in violenza. Ora so che si trattava già di violenza sessuale, ma temevo che sarebbe diventato violento fisicamente. Sono entrata in modalità freeze, una risposta comune ai traumi quando non c'è possibilità di fuga. Sono uscita dal mio corpo».

Mariska non è riuscita a elaborare quello che le era successo, e così ha «tagliato fuori» e «rimosso dalla (sua) narrazione» l’accaduto, sminuendo persino l'incidente quando ne parlò con suo marito, Peter Hermann, e i suoi amici.

«Mio marito Peter si ricorda che ho detto: «Voglio dire, non è stato uno stupro». Poi le cose hanno iniziato a cambiare in me e ho cominciato a parlarne più seriamente con le persone a me più vicine. Sono stati loro i primi a chiamarlo per quello che era», ha spiegato. «Poi ho realizzato. Ho fatto i conti con me stessa... Ora sono in grado di vedere chiaramente ciò che mi è stato fatto».

Si attende delle scuse dal suo aggressore

L'attrice, che nel 2004 ha fondato la Joyful Heart Foundation per aiutare i sopravvissuti a violenze sessuali e domestiche, ora vuole un riconoscimento e delle scuse dal suo aggressore.

«(Voglio che lui dica) mi dispiace per quello che ti ho fatto. Ti ho violentato. Sono senza scuse», ha scritto la donna. «Questo è un inizio. Non so cosa ci sia dall'altra parte, e non cancellerà quello che è successo, ma so che ha un ruolo nel modo in cui supererò questa situazione».

Concludendo il suo saggio, Mariska ha aggiunto: «Sto per compiere 60 anni e sono così profondamente grata per il posto in cui mi trovo. Sono rinnovata e inondata di compassione per tutti noi che abbiamo sofferto. E sono ancora orgogliosamente in fase di elaborazione».

Covermedia