Martina Stella

In una delle sue prime apparizioni cinematografiche, l’attrice superò un forte imbarazzo: «Come seduttrice sono impacciata, anche nella vita reale».

Martina Stella ha ripercorso alcuni dei momenti salienti della sua carriera cinematografica.

Incluso il bacio a Raul Bova sul set del film dei Vanzina «Ti presento un amico»: «Ci ho lavorato in «Ti presento un amico», altra commedia dei Vanzina. Il primo giorno dovevamo subito girare la scena del bacio, ero super-imbarazzata, gliel’ho confessato e Raoul mi ha aiutato a sciogliermi», dice Martina Stella nell’intervista concessa al Corriere della Sera. «Come seduttrice sono impacciata, anche nella vita reale. Sono più ironica, non una panterona».

Prima di arrivare sul podio della attrici più gettonate nei film per teenager, Martina ha dovuto mettere in campo diversi escamotage. «Mi chiamavano per servizi e sfilate di moda e io falsificavo il composit. Scrivevo di essere alta 1 metro e 75, aggiungendomi 5 centimetri, e poi mi presentavo con gli zatteroni. Ma ero troppo formosa e finiva che i vestiti mi stavano stretti», confessa la 39enne che recita nella miniserie di Raiuno «La lunga notte», nei panni dell’amante del Duce.

Anche per gli spostamenti logistici, quando era ragazzina, la Stella si doveva arrangiare. «Mi nascondevo in bagno per tutto il viaggio, tanto da Firenze a Roma ci si metteva poco. Ero una ragazzina e non avevo tanti soldi in tasca. Il trucco era non chiudere la porta a chiave, ma tenerla ferma con la mano, così fuori restava accesa la luce verde e sembrava libero».

Ora è reduce dalla separazione dal marito Andrea Manfredonia, che le ha provocato molta sofferenza. «Non aggiungerò altri dettagli, non voglio che i miei figli leggano cose poco carine. Questa ultima storia mi ha fatto molto soffrire, però conservo anche dei bei ricordi».

