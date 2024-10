Matilda De Angelis

Prime Video arricchisce il suo universo con una nuova serie e un'eroina tutta italiana.

Matilda De Angelis entra con grande carisma in «Citadel: Diana», lo spin-off italiano della celebre serie di spionaggio dei fratelli Russo.

Ambientata nel 2030, la trama vede l'attrice nei panni di Diana, un'agente segreta intrappolata in una rete di corruzione e potere.

De Angelis ha descritto il ruolo come «emotivo e basato sui personaggi», sottolineando quanto sia stata importante la sfida di dare tridimensionalità alla sua interpretazione.

«Uno pensa sempre che la parte più difficile sia quella fisica, ma la vera difficoltà è rendere credibile un personaggio complesso», ha spiegato.

Diretta da Arnaldo Catinari, «Citadel: Diana» rappresenta una novità significativa anche per il panorama televisivo italiano. Matilda De Angelis, infatti, interpreta un'eroina d'azione in un contesto in cui i personaggi femminili spesso faticano a trovare spazio.

«Non è stata un'imposizione per moda o per inserirsi in una tendenza, ma una scelta narrativa autentica», ha dichiarato.

L'ingresso della De Angelis nel cast internazionale di «Citadel» proietta la sua carriera su una scena globale, offrendo al pubblico un'interpretazione unica e dinamica, dove l'azione si mescola con tematiche profonde come l'oppressione e la liberazione personale.

Con un personaggio ricco di sfumature, «Citadel: Diana» si prepara a conquistare il pubblico internazionale.

