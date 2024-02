Matteo Berrettini

Il tennista romano soprannominato «The Hammer» ha scelto un approccio diretto e personale per comunicare con i suoi fan, pubblicando un video-messaggio su Instagram.

In un mondo dello sport sempre più mediato da comunicati ufficiali e post curati a tavolino, il gesto di Matteo Berrettini ha sbaragliato la critica.

Il tennista romano noto come «The Hammer» ha infatti pubblicato di getto un video-messaggio spontaneo su Instagram, nel quale ha scelto di rompere gli schemi, preferendo la sincerità e la vicinanza virtuale con i suoi fan alla freddezza di un comunicato stampa.

«Volevo metterci la faccia, i miei agenti non saranno contenti», ha ammesso Berrettini, rivelando una volontà di comunicare in modo diretto e personale, al di là delle convenzioni e delle aspettative del suo entourage professionale. Questa scelta non convenzionale riflette il suo approccio genuino con la community e con tutte le persone che lo hanno sostenuto, specialmente in un periodo segnato da difficoltà e infortuni che lo hanno tenuto lontano dai campi da tennis.

«Ho preso di getto il telefono e l’ho fatto. Sto bene. Ancora un pochino di pazienza e torno», ha dichiarato Berrettini, condividendo un messaggio di speranza e resilienza.

Momenti difficili della sua carriera

«Ho fatto questo breve, brevissimo video perché ho sentito la necessità di ringraziare tutte quelle persone che mi stanno aiutando in questi mesi difficili per la mia carriera», ha spiegato, sottolineando l'importanza dell'appoggio ricevuto, in particolare da figure come Jannik Sinner, il cui sostegno si è rivelato prezioso non solo nei momenti di successo ma anche nei periodi di maggiore vulnerabilità.

«Non è organizzato da nessuno. È solo una mia iniziativa, della quale magari non saranno contenti i miei agenti oppure il mio ufficio stampa o anche i giornalisti. Ho scelto di fare di testa mia… in fondo è anche questo il bello dei social. Di getto ho preso il telefono e mi sono registrato. Forse mi vergognerò tantissimo rivedendomi… ma questo alla fine sono io».

Matteo Berrettini rimane attivo su Instagram.

Covermedia