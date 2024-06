Matteo Viviani

L'inviato de «Le Iene» è stato ricoverato all'Ospedale Sacco di Milano con oltre 40 di febbre.

Matteo Viviani, noto inviato del programma televisivo «Le Iene», è stato recentemente protagonista di un episodio che ha suscitato preoccupazione tra i suoi follower.

Attraverso un post su Instagram, Viviani ha condiviso la sua situazione di salute direttamente dall'Ospedale Sacco di Milano, dove è stato ricoverato a causa di una severa infezione alle tonsille.

Il primo sabato sera di giugno, il giornalista ha pubblicato una foto di sé sdraiato su un lettino ospedaliero, accompagnata da un laconico «Buon sabato sera a tutti».

Il suo sorriso non è bastato a placare l'ansia dei fan, che nei commenti hanno espresso preoccupazione e curiosità riguardo al suo stato di salute. Di fronte alle numerose speculazioni e messaggi di supporto, Viviani ha sentito la necessità di fornire chiarimenti, decidendo di postare un breve video nelle sue storie di Instagram.

«Giustamente dopo il post tutti mi state chiedendo che cavolo mi sia successo. Nulla di grave, non preoccupatevi. Ho solo una brutta infezione alle tonsille, alla gola, che non vuole sapere di andarsene e che mi dà una febbre molto alta che non vuole saperne di scendere. Dopo aver misurato i 40.3 mi sono detto: «Vado a farne un controllo». Mi hanno fatto le analisi e sto aspettando i risultati. Tutto qua, non morirò. State tranquilli e passate un buon weekend», ha spiegato Viviani, cercando di tranquillizzare i suoi seguaci.

