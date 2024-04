Matthew Mcconaughey

Matthew McConaughey è convinto che a Hollywood ci sia un «processo di iniziazione». L’attore, con ben 30 anni di carriera alle spalle, ha raccontato il suo punto di vista sul mondo del cinema e sui suoi inizi nel settore durante un’intervista con People.

«Il mio astro è stato in ascesa ed è stato anche in discesa. Ho vinto degli Oscar. Sono stato arrestato mentre suonavo un bongo nudo», riflette Matthew, 54 anni. «Nel complesso, credo che ci sia stata una buona volontà intrinseca nei miei confronti, ma ciò non mi ha impedito di capire la mia iniziazione nel settore».

Matthew ha poi raccontato che, dopo circa dieci anni dall'inizio della sua carriera, ha iniziato a chiedersi perché nessuno gli avesse dato qualche consiglio dall’interno su come muoversi nel settore cinematografico.

«Ci sono cose che si imparano dopo 10 anni a Hollywood. E ti chiedi: «Ma perché non me lo hanno detto dopo 2 anni?». Fa parte del processo di iniziazione».

«Non c’è un motivo, è così e basta, puoi anche avere dei consigli, ma sei tu a doverti rendere conto delle str****, a dover separare il grano dal loglio».

