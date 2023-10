Billy Bush su Matthew Perry: «Non sembrava lui la mattina prima di morire»

Matthew Perry in una foto del 2015. KEYSTONE

Mentre si attende il verdetto del coroner («rinviato») e l'omaggio («ancora in gestazione») delle co-star di Friends, amici e parenti sotto shock brancolano nel buio nel tentativo di ricostruire le ultime ore di Matthew Perry.

L'indimenticabile Chandler Bing del Central Perk Cafe, con il suo sarcastico umorismo ha fatto divertire per dieci anni generazioni di spettatori in tutto il mondo.

Secondo Billy Bush, rampollo di una famiglia che ha dato all'America due presidenti ed ex presenza fissa in show di intrattenimento della Nbc, Matthew non sembrava lui la mattina prima di morire: «Adorava il pickleball e giocava tutti i giorni, ma quel giorno, sabato, era affaticato, più affaticato del solito, e aveva lasciato il campo dopo un'ora di partita».

Lo scorso inverno aveva già rischiato di morire

I medici legali hanno intanto concluso l'autopsia e restituito il corpo alla famiglia perché possa pianificare il funerale.

Si è poi scoperto che Matthew lo scorso inverno era stato davvero male e aveva passato oltre un mese in ospedale. «Gli amici temevano che non ce l'avrebbe fatta, poi però si era ripreso, sempre sperando che un nuovo lavoro o una nuova donna fosse dietro l'angolo», ha detto una fonte.

Fatale l'immersione nella jacuzzi?

Ci vorranno settimane – da sei a otto – prima dell'esito conclusivo dei test tossicologici per capire ad esempio se Perry avesse preso medicine (tra le boccette trovate nella sua villa di Pacific Palisades c'erano ansiolitici e antidepressivi) che potrebbero aver interagito letalmente con l'immersione nell'acqua calda della vasca jacuzzi

La jacuzzi era uno degli ultimi piaceri preferiti di un cinquantenne che viveva da solo dopo aver superato la dipendenza pluridecennale da alcol e stupefacenti e che, a giudicare dagli ultimi interventi sui social, si identificava in Batman.

Questo, secondo fonti raccolte dal Daily Mail, è quanto sospetterebbe Lisa Kudrow, che in Friends aveva la parte di Phoebe, e ora sarebbe pronta ad adottare Alfred, il cane che Matthew, non sposato e senza figli, aveva accolto in casa tre anni fa.

Il cast di «Friends» lavora a una dichiarazione comune

Mentre a New York i fan si sono radunati sotto la casa del West Village dove furono girati tra 1994 e 2004 gli esterni della serie, ufficialmente sia Lisa che gli altri protagonisti di Friends – Jenifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer e Matt LeBlanc – sono rimasti per lunghe ore in silenzio dopo la morte della loro co-star.

Fiori in omaggio fuori dall'edificio usato a New York per le riprese esterne di Friend's KEYSTONE/AP/Brooke Lansdale

«Stanno lavorando a una dichiarazione congiunta», ha anticipato una fonte. Ieri, domenica, a nome dello show, ci aveva pensato la Warner Bros, a farli parlare definendo Matthew sul profilo ufficiale della sitcom, «un vero dono per tutti noi».

