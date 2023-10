È morto Matthew Perry, l’indimenticabile Chandler di «Friends» Matthew Perry in una delle sue foto più recenti Immagine: KEYSTONE Matthew Perry parla di abuso di farmaci durante la Clinton Global Initiative presso la Washington University. Era il 6 aprile 2013. Immagine: KEYSTONE L'attrice Sarah Paulson, a sinistra, con Matthew Perry partecipano a una serata di beneficenza della Lili Claire Foundation, tenutasi al Beverly Hilton Hotel l'8 ottobre 2019. Immagine: KEYSTONE Il cast di «Friends» nel maggio 2004 durante una cerimonia di inaugurazione a Los Angeles. Da sinistra a destra ci sono David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox Arquette, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e Matthew Perry. Nell'ultima fila da sinistra a destra ci sono il vicepresidente esecutivo del gruppo televisivo Warner Bros. Bruce Rosenblum; Presidente e CEO della Warner Bros. Entertainment, Inc. Barry Meyer; i produttori esecutivi David Crane, Marta Kauffman, Kevin Bright e il presidente della Warner Bros. Television Peter Roth. Immagine: KEYSTONE Tutto il cast di «Friends» con al centro la conduttrice del talk show Oprah Winfrey il 19 aprile 2004. Immagine: KEYSTONE L'attrice Doris Roberts viene baciata dalla star di «Friends» Matthew Perry dopo aver accettato il premio come miglior attore non protagonista in una serie comica per il suo lavoro in «Everybody Loves Raymond» alla 55esima edizione dei Primetime Emmy Awards domenica 21 settembre 2003, a Los Angeles. Immagine: KEYSTONE Matthew Perry e la sua ragazza di allora, Rachel Dunn, guardano la finale maschile dell'US Open di Flushing Meadows. Era il 2003. Immagine: KEYSTONE Matthew Perry, a sinistra, e Matt LeBlanc accettano il Choice TV Comedy Award per «Friends» ai Teen Choice Awards. Era il 2002. Immagine: KEYSTONE E infine il cast completo di «Friends» nell'episodio finale che è andato in onda il 6 maggio 2004 sulla NBC. Immagine: KEYSTONE È morto Matthew Perry, l’indimenticabile Chandler di «Friends» Matthew Perry in una delle sue foto più recenti Immagine: KEYSTONE Matthew Perry parla di abuso di farmaci durante la Clinton Global Initiative presso la Washington University. Era il 6 aprile 2013. Immagine: KEYSTONE L'attrice Sarah Paulson, a sinistra, con Matthew Perry partecipano a una serata di beneficenza della Lili Claire Foundation, tenutasi al Beverly Hilton Hotel l'8 ottobre 2019. Immagine: KEYSTONE Il cast di «Friends» nel maggio 2004 durante una cerimonia di inaugurazione a Los Angeles. Da sinistra a destra ci sono David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox Arquette, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e Matthew Perry. Nell'ultima fila da sinistra a destra ci sono il vicepresidente esecutivo del gruppo televisivo Warner Bros. Bruce Rosenblum; Presidente e CEO della Warner Bros. Entertainment, Inc. Barry Meyer; i produttori esecutivi David Crane, Marta Kauffman, Kevin Bright e il presidente della Warner Bros. Television Peter Roth. Immagine: KEYSTONE Tutto il cast di «Friends» con al centro la conduttrice del talk show Oprah Winfrey il 19 aprile 2004. Immagine: KEYSTONE L'attrice Doris Roberts viene baciata dalla star di «Friends» Matthew Perry dopo aver accettato il premio come miglior attore non protagonista in una serie comica per il suo lavoro in «Everybody Loves Raymond» alla 55esima edizione dei Primetime Emmy Awards domenica 21 settembre 2003, a Los Angeles. Immagine: KEYSTONE Matthew Perry e la sua ragazza di allora, Rachel Dunn, guardano la finale maschile dell'US Open di Flushing Meadows. Era il 2003. Immagine: KEYSTONE Matthew Perry, a sinistra, e Matt LeBlanc accettano il Choice TV Comedy Award per «Friends» ai Teen Choice Awards. Era il 2002. Immagine: KEYSTONE E infine il cast completo di «Friends» nell'episodio finale che è andato in onda il 6 maggio 2004 sulla NBC. Immagine: KEYSTONE

Addio a Chandler Bing della popolare serie televisiva «Friends». Matthew Perry, l'attore che ha interpretato l'amato personaggio, è stato trovato morto nella sua casa nell'area di Los Angeles in California.

I motivi del decesso - come riportano i media statunitensi - non sono confermati, ma - secondo indiscrezioni - si tratterebbe di annegamento. Perry è stato infatti trovato all'interno della sua jacuzzi e nell'abitazione non sono state trovate droghe.

L'allarme è scattato ieri pomeriggio, quando i soccorsi sono stati chiamati per un «uomo con arresto cardiaco». Poco dopo, intorno alle 16.10, il Dipartimento di polizia di Los Angeles è stato chiamato per indagare la morte di un uomo cinquantenne. Perry aveva 54 anni.

Nato a Williamstown (Massachusetts, Usa) nell'agosto del 1969, Perry era cresciuto in Canada. Sua madre era una giornalista e la portavoce del premier Pierre Trudeau, il padre di Justin Trudeau.

La svolta nel 1994 quando è stato scelto per «Friends»

A Los Angeles Perry è approdato quando era un teenager e aveva ottenuto alcuni ruoli minori nel 1987 e nel 1988. La svolta è arrivata nel 1994 quando l'azienda radiotelevisiva National Broadcasting Company (NBC) lo ha scelto per Friends. Nei panni di Chandler è stato presente in tutti gli episodi della seria durata dieci anni.

Un periodo per lui non facile. Il successo è stato accompagnato dalla dipendenza agli oppioidi e all'alcol. A causa di un incidente nel 1997 gli era stato prescritto il Vicodin e ne era divenuto rapidamente dipendente, tanto da arrivarne a prendere 55 compresse al giorno. Per disintossicarsi e cercare di abbandonare l'alcol è stato in cura in più di un'occasione.

Nel suo libro di memorie Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing (letteralmente amici, amanti e la grande cosa terribile), Perry ha raccontato della sua battaglia contro le droghe, che si sommava a problemi di salute seri.

Nel 2018 - ha raccontato Perry stesso - ha rischiato di morire per una perforazione gastrointestinale, per la quale è stato operato e ha trascorso mesi in ospedale.

Qui una raccolta di momenti in cui emerge chiaramente il sarcasmo di Chandler in «Friends»:

ATS