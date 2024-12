La conduttrice di Mattino 4 Federica Panicucci.

Il programma condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti si ferma per una pausa e tornerà in onda il 7 gennaio 2025.

La sua fascia oraria sarà occupata da repliche di soap opera, tra cui «Tempesta d'amore», che ha già registrato un incremento di ascolti con 328.000 spettatori e uno share del 6,17%, superando la media abituale del programma mattutino.

Nonostante i rumors su una possibile cancellazione del programma a causa degli ascolti altalenanti, Mediaset non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Una decisione sul futuro di «Mattino 4» potrebbe essere comunicata nei prossimi giorni.

Intanto, Panicucci si prepara a condurre «Capodanno in Musica», il grande evento di fine anno trasmesso in diretta da Piazza Duomo a Catania su Canale 5, affiancata da Fabio Rovazzi. Tra gli ospiti musicali figurano Paola e Chiara, Orietta Berti e Umberto Tozzi.