Maxi Lopez

L’ex attaccante argentino ricorda i giorni difficili in seguito alla diagnosi di leucemia che ha colpito la showgirl.

Maxi Lopez si è aperto nell’intervista concessa a Todo Pasa (Urbana Play) riguardo la malattia di Wanda Nara, colpita da leucemia.

Al momento della scoperta, l’ex compagno della showgirl si è prodigato per restarle accanto, volando fino in Argentina.

«Il dottore, che è un mio amico, era a Londra. Mi hanno chiamato alle 4 del mattino, ricevendo 52 chiamate da lui e dalla mia ex suocera», ha spiegato l’ex attaccante a Todo Pasa (Urbana Play).

«Avevo preso i biglietti per partire qualche giorno dopo, avendo da organizzare alcune questioni di lavoro», prosegue Lopez, che tuttavia ha anticipato il viaggio su esplicita richiesta di Wanda.

«Il giorno dopo, Wanda mi ha telefonato dicendomi: «Ti prego di venire adesso, ho bisogno che tu sia qui». Così, ho dovuto cambiare il biglietto e sono partito il giorno successivo».

Maxi aveva il desiderio di parlare con i figli, Valentino, Constantino e Benedicto, prima che la notizia diventasse di dominio pubblico, ma non ci è riuscito.

«Sono consapevole che Wanda vive in un ambiente in cui le notizie circolano rapidamente, ma volevo essere il primo ad arrivare per stare con i miei figli. Nonostante ciò, la cosa più importante è che dopo sono stato qui con i ragazzi per 15/20 giorni. Abbiamo potuto parlare ed essere presenti, che per loro è fondamentale».

Covermedia