Meg Ryan

Nell’intervista rilasciata a People, l’attrice si confessa: «Sentivo che c'erano molte altre parti che volevo sviluppare».

Meg Ryan si è aperta sul lungo break che si è concessa dalle scene hollywoodiane.

Il motivo è esistenziale, e riguarda principalmente i due figli: Jack, 31 anni, che condivide con l'ex marito Dennis Quaid, e Daisy, 19 anni, che ha adottato nel 2006.

«Mi sono presa una pausa gigantesca perché sentivo che c'erano molte altre parti della mia esperienza come essere umano che volevo sviluppare», ha chiarito Meg, 61 anni.

«È bello pensare che sia un lavoro e non uno stile di vita. E questo per me è un ottimo modo di affrontarlo», ha aggiunto.

Meg è nota soprattutto per aver recitato nelle amate commedie romantiche «Insonnia d’amore», «Harry, ti presento Sally..» e «C’è posta per te».

L'attrice tornerà sul grande schermo otto anni dopo aver recitato e diretto «Ithaca» nel 2015.

«What Happens Later», la sua ultima fatica in regia, segue le vicende di due ex amanti, interpretati da lei stessa e da David Duchovny, che sono costretti a pernottare in un aeroporto a causa di una tempesta di neve.

«Mi è venuto in mente durante l’isolamento», ha dichiarato Meg. «L’essenza è quella di queste due persone che sono bloccate insieme. Mi piace l'idea di essere trattenuti in uno spazio, anche se sembra conflittuale, forse per ragioni che li guariranno».

«What Happens Later», di cui l'attrice è anche co-sceneggiatrice, arriverà nelle sale americane il 3 novembre.

Covermedia