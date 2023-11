Megan Fox

Megan Fox rivela di aver perso una bambina con il fidanzato Machine Gun Kelly (MGK).

Il triste evento si è consumato un anno fa dopo dieci settimane di gestazione, come raccontato dall’attrice tra i versi del suo nuovo libro di poesie «Pretty Boys Are Poisonous».

«Forse se tu non avessi, forse se io non avessi...», scrive l’attrice in un estratto del libro, pubblicato su People. «Voglio tenerti la mano, sentire la tua risata, ma ora devo dirti addio».

Megan immagina di stringere la bambina «mentre me la strappano dalle viscere».

«Pagherei qualsiasi prezzo, ma dimmi per favore qual è il riscatto per la sua anima?», aggiunge nella struggente confessione.

«Perché è successo?»

Machine Gun Kelly aveva dedicato la sua performance al Billboard Music Awards dello scorso anno a Megan e «al figlio mai nato», alludendo all’aborto. I due stanno insieme dal 2020.

In un’intervista promozionale del libro rilasciata a «Good Morning America», la 37enne, già madre di Noah, 11, Bodhi, 9 e Journey, 7, con l’ex marito Brian Austin Green, ha parlato dell’aborto e dell’impatto che il drammatico evento ha avuto sulla relazione con Kelly.

«Non ho mai vissuto niente del genere in vita mia. Ho 3 figli, quindi è stato molto difficile per entrambi e ci ha portato in un viaggio molto complicato, che abbiamo affrontato a tratti insieme, a tratti separati, provando a orientarci. Ma cosa significa tutto ciò? Perché è successo?», si è chiesta.

MGK ha una figlia di 14 anni con l’ex Emma Cannon.

Covermedia