Megan Thee Stallion

La star racconta ciò che ha imparato dalla madre, la rapper Holly-Wood, e come questa ha influenzato la sua carriera.

Covermedia

Megan Thee Stallion, famosa per il successo «Sweetest Pie», ha recentemente parlato dell'importante eredità lasciatale dalla madre, Holly Thomas, conosciuta nel mondo della musica come Holly-Wood.

Holly-Wood, che ha prodotto musica tra il 2001 e il 2007 e gestito la carriera di Megan, è scomparsa nel marzo 2019 dopo una battaglia contro un tumore al cervello.

In un'intervista con Billboard, Megan, 29 anni, ha raccontato di come la natura combattiva e «grintosa» della madre abbia influenzato il suo stile.

«Quell'atteggiamento... mia madre era così grintosa», ha spiegato Megan. «Aveva molta aggressività nella sua voce quando rappava, e poiché era naturalmente una donna determinata, riusciva a trasmetterla in modo perfetto».

Seguendo le orme della madre, Megan ha voluto creare musica che fosse autentica e che rispecchiasse pienamente la sua personalità. «Per me, la cosa più importante è sempre riuscire a trasmettere chi sono», ha spiegato. «Non crederanno a quello che dico se non lo esprimo con forza. Il modo in cui consegno le mie rime fa capire alla gente che sono una persona forte».

Oltre alla madre, Megan ha perso anche suo padre, Joseph Pete Jr., otto anni prima della morte di Holly-Wood. In un'intervista del 2019 con Vulture, ha rivelato che sua madre l'aveva introdotta al mondo del rap fin da piccola, portandola spesso con sé in studio. «Holly-Wood è stata la prima rapper donna che abbia mai conosciuto, quindi per me era la normalità».

Covermedia