Meghan: arriva un libro per bambini ispirato a Harry e Archie

Meghan, Duchessa di Sussex

La Duchessa di Sussex debutta nel mondo della scrittura con «The Bench».

Meghan Markle arriva in libreria con un volume dedicato ai bambini.

Il libro per i più piccoli è ispirato al marito, il principe Harry, e soprattutto ad Archie, il primogenito della coppia.

«The Bench», che segna il debutto nel mondo della scrittura della Duchessa di Sussex, ruota attorno al rapporto speciale tra un padre e un figlio, visto dalla prospettiva materna.

Meghan ha rivelato che la storia è tratta da un poema scritto per Harry nel giugno del 2019, in occasione della prima Festa del papà del reale britannico.

Il libro inoltre include illustrazioni e disegni, realizzati dall’artista pluripremiato Christian Robinson.

«The Bench è nato come un poema che ho scritto per mio marito nella Giornata del Papà, un mese dopo la nascita di Archie – ha dichiarato Meghan in un comunicato -. Quel racconto oggi è diventato una storia», ha scritto l’ex attrice, attualmente in attesa del secondogenito con Harry.

«Christian ha realizzato delle bellissime ed eteree illustrazioni ad acquerello che catturano il calore, la gioia e il conforto del rapporto tra padri e figli di tutti i ceti sociali; questa rappresentazione è stata particolarmente importante per me, io e Christian abbiamo lavorato a stretto contatto per rappresentare questo legame speciale attraverso una lente inclusiva».

«The Bench», edito dalla Random House Children's Books, verrà rilasciato l’8 giugno. La versione audiobook verrà letta dalla stessa Meghan.