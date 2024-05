Mel B

Secondo documenti giudiziari ottenuti da Us Weekly, Belafonte sostiene che la sua ex moglie abbia orchestrato una campagna estesa e deliberata per infliggergli profonda sofferenza emotiva e rovinare la sua reputazione dopo la loro separazione nel 2017.

L'ex marito di Mel B, Stephen Belafonte, ha presentato una causa per diffamazione da 5 milioni di dollari (circa 4.65 milioni di euro) contro la cantante.

La denuncia è stata depositata presso un tribunale della Florida il giorno del compleanno della Spice Girl, mercoledì 29 maggio.

Secondo i documenti del tribunale ottenuti da Us Weekly, Belafonte accusa la sua ex moglie di aver creato «una campagna deliberata e vasta per causargli grave angoscia emotiva e distruggere la sua reputazione» negli anni successivi alla loro separazione nel 2017.

Cosa si dice nei documenti?

Mel B, il cui vero nome è Melanie Brown, ha chiesto il divorzio da Belafonte nel marzo 2017 dopo quasi 10 anni di matrimonio. Un mese dopo, le è stato concesso un ordine restrittivo temporaneo contro di lui per via di presunti abusi denunciati alle autorità, negati con veemenza dall'uomo.

«A causa delle false accuse della signora Brown di stupro, possesso illegale di armi da fuoco, tratta di persone, produzione di pornografia illegale, violenza domestica e pericolo per i minori, il signor Belafonte ha perso l'accesso alla sua casa e ai suoi figli», affermano i documenti del tribunale.

Un parziale accordo raggiunto nel 2017

I due hanno raggiunto un accordo parziale per il divorzio nel novembre 2017 prima di finalizzare completamente la loro separazione nell'agosto seguente.

In seguito all'accordo, a Belafonte è stata concessa la custodia primaria della loro figlia, Madison, ora 12enne. Mel B ha anche una figlia, Phoenix, di 25 anni, con il suo ex marito Jimmy Gulzar, e Angel, di 17 anni, con l'ex Eddie Murphy.

Attualmente è fidanzata con il parrucchiere Rory McPhee.

