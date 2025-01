Mel Gibson

La casa di Malibu dell'attore è stata rasa al suolo dagli incendi.

Covermedia Covermedia

La casa di Malibu di Mel Gibson è stata distrutta dalle fiamme. La terribile notizia è giunta mentre l'attore e regista stava registrando un podcast con Joe Rogan ad Austin.

Gibson si unisce così alla lunga lista di celebrità che hanno perso le loro abitazioni a causa degli incendi che stanno devastando la contea di Los Angeles.

Il Premio Oscar ha condiviso la notizia durante un'intervista telefonica con Elizabeth Vargas di NewsNation. «Ovviamente, è devastante e commovente». «È sconvolgente, vivi lì per tanto tempo, con tutte le tue cose. Ora è come se fossi stato sollevato dal peso delle mie cose, perché sono tutte in cenere».

«Quando sono tornato a casa, la casa non c'era più»

Gibson ha ammesso di essersi sentito «a disagio» durante il podcast con Rogan poiché sapeva già che il suo quartiere fosse stato invaso dalle fiamme. «Quando sono tornato a casa, la casa non c'era più», ha detto a Vargas. «Sono tornato a casa e mi sono detto: «Almeno non avrò più quei fastidiosi problemi con l'impianto idraulico"».

Mel e la compagna sono stati sfollati, ma lei è rimasta in California mentre lui si è recato in Texas per registrare il podcast: «Non ho mai visto un posto bruciato così perfettamente», ha detto Gibson della sua casa distrutta. «Si potrebbe mettere in un'urna».