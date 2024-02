Melissa Satta e Matteo Berrettini si sarebbero lasciati

Melissa Satta e Matteo Berrettini si sono lasciati.

Melissa Satta e Matteo Berrettini si sono lasciati. A un anno dal primo incontro è giunta al capolinea la love story tra l’ex Velina di Striscia la notizia e il tennista.

Da tempo i due non si mostrano insieme e non fanno nulla per smentire le voci di crisi, anzi. Di recente Melissa Satta ha trascorso sia il compleanno sia San Valentino senza la sua dolce metà, Matteo Berrettini.

A svelare qualcosa in più il settimanale Oggi, che riporta le presunte cause della rottura: «Pare che lei spingesse molto per avere più certezze dal campione e che lei spingesse molto per mettere su famiglia e che Berrettini non se la sarebbe sentita, visto il momento difficile», fa sapere la rivista, che fa riferimento alla crisi dello sportivo, da tempo lontano dai campi da tennis a causa di alcuni infortuni.

La soubrette non ha mai nascosto la voglia di allargare la famiglia dopo Maddox, il figlio nato nel 2014 dal matrimonio naufragato con l’ex calciatore Kevin-Prince Boateng. Il bambino ha conosciuto il tennista con il quale ha instaurato un ottimo rapporto, ma Matteo non se l’è sentita di diventare padre. Lo sportivo, tra l’altro, è dieci anni più giovane della Satta.

