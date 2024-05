Meryl Streep

Durante le riprese del film «La mia Africa» del 1985, l’iconica attrice ha ricordato come estremamente intimo il momento in cui Redford le lavava i capelli in una vasca all'aperto.

Covermedia

Meryl Streep ha perso la testa per Robert Redford sul set del film «La mia Africa» uscito nel 1985.

L'attrice premio Oscar era così coinvolta dallo script da desiderare che le riprese non finissero mai. Ripensando a una scena in particolare, Meryl, 74 anni, ha descritto come «intensamente intimo» il momento in cui Robert le lavava i capelli in una vasca all'aperto.

Ha spiegato che il suo parrucchiere di scena aveva istruito Robert su come applicare lo shampoo delicatamente sul suo cuoio capelluto.

«Redford ha imparato rapidamente e si è immerso completamente nel ruolo; è stato eccezionale», ha raccontato durante un evento al recente Festival di Cannes. «Alla quinta ripresa ero completamente innamorata!».

Ha poi precisato che, sebbene la scena fosse priva di nudità o contatti espliciti, rimaneva profondamente romantica.

«È una scena tenera, è praticamente una scena di sesso per quanto è intima», ha evidenziato.

«Abbiamo visto tante scene di sesso esplicito, ma raramente assistiamo a gesti di tenerezza così sinceri», ha osservato.

«È stato splendido. Non volevo proprio che finisse quel giorno».

Covermedia