Meryl Streep

La star di Hollywood verrà premiata alla cerimonia inaugurale, in programma al Grand Théâtre Lumière martedì 14 maggio.

Covermedia

Meryl Streep verrà insignita della Palma d’Oro onoraria al Festival del Cinema di Cannes.

L’attrice Premio Oscar sarà ospite alla cerimonia inaugurale che si terrà al Grand Théâtre Lumière martedì 14 maggio, dove le verrà consegnato il premio per la sua gloriosa carriera da star cinematografica.

È la seconda volta che Meryl sbarca a Cannes ed è la prima volta da quando ha vinto l’Oscar come Migliore Attrice per «Un grido nella notte», nel 1988.

«Sono immensamente onorata di ricevere la notizia di questo prestigioso premio», ha dichiarato Streep in un comunicato. «Vincere un premio a Cannes, per la comunità internazionale degli artisti, ha sempre rappresentato il più alto risultato nell'arte cinematografica. Essere all'ombra di coloro che sono stati premiati in precedenza è pauroso ed emozionante in egual misura. Non vedo l'ora di arrivare in Francia per ringraziare tutti di persona questo maggio».

Streep segue le orme di altri divi come Catherine Deneuve, Jane Fonda, Forest Whitaker, Tom Cruise, Jodie Foster, Michael Douglas e Harrison Ford.

«Tutti abbiamo qualcosa di Meryl Streep dentro di noi!», hanno dichiarato la presidente del Festival di Cannes Iris Knobloch e il delegato generale Thierry Frémau. «Tutti noi abbiamo qualcosa dentro di noi di «Kramer contro Kramer», «La scelta di Sophie», «La mia Africa», «I ponti di Madison County», «Il diavolo veste Prada» e «Mamma Mia!» Poiché ha attraversato quasi 50 anni di cinema e ha incarnato innumerevoli capolavori, Meryl Streep fa parte del nostro immaginario collettivo, del nostro amore condiviso per il cinema».

Il premio onorario verrà consegnato anche al regista di «Star Wars» George Lucas e allo Studio Ghibli di Hayao Miyazaki, durante la kermesse che si svolgerà dal 14 al 25 maggio.

