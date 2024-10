Mia Ceran. Covermedia

La conduttrice riserverà più spazio all'interazione tra televisione e nuovi media.

«Tv Talk» si rinnova, con un nuovo volto alla conduzione e uno sguardo attento ai media contemporanei.

Dopo 19 stagioni, il programma accoglie Mia Ceran come conduttrice, un cambiamento significativo che la giornalista affronta con entusiasmo e responsabilità. «Lo considero una dimostrazione di fiducia, ma sento anche l'onere di conquistare il pubblico», spiega nella sua intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Pur rispettando il format originale, la Ceran ha deciso di dare più spazio all'interazione tra televisione e nuovi media, come dimostrato nella prima puntata, con l'analisi di «Temptation Island» come fenomeno social.

«Non stravolgerò il programma», chiarisce, «ma lo aggiornerò per rispondere alle esigenze attuali». Un ruolo fondamentale lo gioca anche il capoautore Furio Andreotti, che grazie alla sua esperienza seleziona temi di stretta attualità, spesso decisi all'ultimo momento per riflettere le notizie del giorno.

La Ceran evidenzia inoltre l'importanza del dialogo tra generazioni, con ospiti e spettatori: «Vogliamo rappresentare tutte le età, includendo anche chi ci segue da casa». Un connubio di elementi nuovi e tradizionali che sta già riscuotendo successo tra i telespettatori.

Con un percorso segnato dalle sue origini multiculturali, grazie al padre tedesco e alla madre bosniaca, la Ceran ha trovato in Italia il suo punto di riferimento professionale. Oltre al lavoro in televisione, si dichiara fiera del suo podcast «The Essential», che ha avvicinato molti giovani al mondo dell'informazione.

