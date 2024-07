Micaela Ramazzotti

Secondo il settimanale Chi, sarebbe stata venduta in gran segreto la casa in cui l'attrice e il regista hanno vissuto per tanti anni.

Cala definitivamente il sipario sul matrimonio tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, insieme per ben sedici anni.

A un anno dalla rottura, Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì hanno perso anche l'ultima cosa che li teneva uniti: stando a quanto spiffera Chi, la casa in cui hanno vissuto per anni è stata venduta in gran segreto.

La vendita è avvenuta una settimana fa, pochi giorni dopo la lite al ristorante che ha visto protagonisti gli ex coniugi, che erano convolati a nozze a Livorno nel 2009. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli a riguardo.

La coppia ha due figli: Jacopo di 14 anni e Anna di 11. Attualmente la Ramazzotti e Virzì sono ai ferri corti dopo un'accesa lite in un locale romano, dove si sono incontrati per caso. Sono volati piatti e bicchieri ed è stato necessario l'intervento dei carabinieri.

I due ex si sono poi denunciati a vicenda e non sono mancate frecciate a mezzo stampa. Da qualche tempo Micaela Ramazzotti risulta legata al personal trainer Claudio Pallitto mentre Virzì è single.

