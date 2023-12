Michael Caine

A ottobre l'attore aveva annunciato il ritiro dalle scene dopo una lunga e gloriosa carriera.

Michael Caine ci ripensa e torna sul set alla veneranda età di 90 anni.

Come riporta il The Sun l’attore, che aveva annunciato il ritiro dalle scene appena due mesi fa, sarà impegnato per le riprese di una serie Netflix a partire da gennaio. «Gli è stato chiesto di partecipare a una serie Netflix. I dettagli sono ancora top secret», ha rivelato una fonte.

Caine aveva annunciato il ritiro dalla recitazione a ottobre, a pochi giorni dall’uscita del suo ultimo film «The Great Escaper». Alla BBC, Sir Michael aveva motivato la sua decisione per sopraggiunti limiti di età: «Non si vedono in giro attori protagonisti a 90 anni».

«Dico da un po’ di tempo che voglio ritirarmi. Ormai ci sono», ha dichiarato l’attore a Today, programma di BBC Radio 4. «Ho deciso. Ho fatto un film da protagonista e ricevuto incredibili recensioni. Cosa potrei fare di meglio?».

In «The Great Escaper» Michael interpreta Bernie Jordan, un veterano della Seconda Guerra Mondiale realmente esistito, che fugge da una casa di riposo per partecipare alle cerimonie per i 70 anni dello sbarco in Normandia.

Covermedia