Michael Jackson

Il film biografico diretto da Antoine Fuqua arriverà nelle sale il 25 aprile 2025.

L’attesissimo film sulla vita di Michael Jackson arriverà nelle sale il prossimo anno. Come confermato dalla Lionsgate, «Michael» verrà rilasciato ufficialmente il 25 aprile 2025. A interpretare il Re del Pop sarà il nipote Jaafar Jackson, figlio di Jermaine Jackson.

«Sono onorato di dare vita alla storia di mio zio Michael», ha scritto Jaafar, 27 anni, su Instagram quando è stata annunciata la produzione del film. «A tutti i fan di tutto il mondo, ci vediamo presto».

Per il regista Antoine Fuqua, Jaafar rappresenta la scelta perfetta per il film. «È incredibile la somiglianza con Michael… parla come lui, balla come lui, canta», ha dichiarato a Entertainment Weekly. Il film verrà prodotto in collaborazione con gli eredi della star.

La pellicola racconterà tutti gli aspetti della vita di Michael; tuttavia non è dato sapere se e in che misura verranno affrontate le accuse di abusi sessuali su minori, che hanno macchiato la carriera di Jacko.

«Michael offrirà al pubblico un ritratto avvincente e onesto dell’uomo brillante ma complicato che è diventato il Re del Pop. Il film presenta i suoi trionfi e le sue tragedie su una scala epica e cinematografica – dal suo lato umano e le sue lotte personali al suo innegabile genio creativo, esemplificato dalle sue performance più iconiche», recita la sinossi del film.

La carriera di Michael Jackson è durata oltre quattro decenni. Il suo album «Thriller» è il più venduto con 70 milioni di copie in tutto il mondo.

Il cantante è morto nel 2009 all’età di 50 anni. L’autopsia ha stabilito che a provocare il decesso sia stato un mix di sedativi e di propofol, un potente anestetico prescrittogli dal suo medico personale.

Covermedia