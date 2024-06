Michael Jackson

Il Re del Pop doveva restituire delle ingenti somme di denaro a più di 65 creditori poco prima della sua scomparsa.

Michael Jackson aveva un debito da oltre 500 milioni di dollari al momento della sua morte, come rivelano i documenti legali. Il Re del Pop doveva restituire delle ingenti somme di denaro a più di 65 creditori poco prima della sua scomparsa, avvenuta nel 2009.

I documenti legali includono una petizione da parte degli esecutori testamentari che chiedono il pagamento degli arretrati del 2018, relativo al patrimonio del defunto cantante, ora di 2 miliardi di dollari.

Jackson aveva «più di una mezza dozzina di cause pendenti in tutto il mondo» e più di «65 richieste di creditori» erano state presentate alla società che gestisce la sua eredità. Ciò ha portato a «ulteriori cause legali, molte delle quali hanno determinato dei contenziosi».

Esecutori testamentari chiedono il rimborso delle spese legali

Gli esecutori testamentari stanno ora chiedendo il rimborso delle «spese legali, di negoziazione e varie altre spese operative» degli ultimi sei anni.

«Gli esecutori testamentari sono stati in grado di rinegoziare e ristrutturare gli accordi di finanziamento esistenti al momento della morte di Michael, a tassi di interesse sostanzialmente ridotti, consentendo all'Estate di evitare la perdita di eventuali beni a favore dei finanziatori e, in definitiva, di soddisfare gli oneri esistenti all'epoca della morte di Michael», si legge nella petizione.

Gli esecutori testamentari che gestiscono il patrimonio devono chiedere l'approvazione del tribunale ogni sei mesi per ricevere il 30% del loro compenso, mentre il restante 70% viene trattenuto.

A inizio giugno, gli eredi di Jackson hanno accettato di vendere la quota rimanente di un catalogo musicale a Sony Corp per 750 milioni di dollari. Al momento della sua morte, il catalogo musicale era la sua risorsa più redditizia.

Jackson è morto nel 2009 all'età di 50 anni per un arresto cardiaco, provocato da un mix letale di sedativi e propofol, un forte anestetico. Nel 2011, il medico personale della star, Conrad Murray, è stato condannato per omicidio involontario.

