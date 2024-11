Michele Placido e Federica Vincenti hanno una relazione amorosa dal 2002.

La collaborazione artistica tra i due si è recentemente concretizzata nel film «Eterno Visionario», diretto da Placido e uscito nelle sale il 7 novembre 2024.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te La relazione fra Michele Placido e Federica Vincenti dura da oltre vent'anni.

Nonostante la differenza d'età, la coppia continua a sottolineare la profondità del loro legame.

La collaborazione artistica tra i due si è recentemente concretizzata nel film «Eterno Visionario», diretto da Placido e uscito nelle sale il 7 novembre 2024. Mostra di più

Michele Placido e Federica Vincenti condividono una storia d'amore che sfida le convenzioni, con una differenza d'età di quasi 38 anni.

La loro relazione, iniziata nel 2002, ha superato pregiudizi e ostacoli, consolidandosi nel matrimonio nel 2012 e nella nascita del figlio Gabriele nel 2006.

Parole d'unione

Nonostante la significativa differenza d'età, la coppia ha sempre sottolineato la profondità del loro legame.

Placido ha dichiarato: «Mi ha prolungato la giovinezza. È una bellissima storia. Ci siamo fusi, lei non fa niente senza di me e viceversa. La sessualità finisce, come in tutte le coppie. Ci unisce la passione per cinema e teatro. È la donna più importante della mia vita».

La Vincenti, dal canto suo, ha affermato: «Ci unisce il grande dolore della perdita di nostra figlia a sette mesi».

Il loro nuovo film

La collaborazione artistica tra i due si è recentemente concretizzata nel film «Eterno Visionario», diretto da Placido e uscito nelle sale il 7 novembre 2024. La pellicola offre uno sguardo penetrante su una particolare fase della vita di Luigi Pirandello, rivelando le sfumature della sua umanità, le passioni ardenti, le ossessioni e l'intimità più profonda dell'artista.

Federica interpreta Marta Abba, musa e amore proibito dello scrittore, mentre Fabrizio Bentivoglio veste i panni di Pirandello.

La coppia ha presentato il film durante la Festa del Cinema di Roma, ricevendo apprezzamenti per la profondità e la sensibilità con cui hanno trattato la complessa figura di Pirandello.

La loro unione, sia nella vita privata che professionale, continua a essere un esempio di come l'amore e la passione per l'arte possano superare le barriere del tempo e delle convenzioni sociali.

Covermedia