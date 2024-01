Michele Santoro

Il giornalista ha lanciato un duro affondo alla premier in carica: «Lei è debole e quindi non si deve circondare di amichetti, perché neanche li trova, ma di parenti».

Michele Santoro ha attaccato senza mezzi termini la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ospite di Floris a «DiMartedì», il giornalista ha lanciato un duro attacco all’establishment in carica.

«Vogliamo continuare a dire questa storia che la Meloni è brava e che quella che la circondano sono deficienti. Più o meno la raccontiamo così. Il problema è che quelli che la circondano non sono adeguati perché lei è debole. La verità profonda è che lei non è così forte come ci vogliono trasmettere i telegiornali unificati e quant’altro».

Non pago della disamina, Santoro ha rigirato il coltello nella piaga. «Lei è debole e quindi non si deve circondare di amichetti, perché neanche li trova, ma di parenti. Non vorrei essere equivocato, ma i mafiosi fanno proprio questo. Lei ha paura dei colpi che le possono venire dalla Lega e da Forza Italia, dai suoi amici. Qui viene fuori tutto questo discorso della fedeltà, che assume delle linee grottesche».

Ad intervenire per cercare di metter una toppa ci ha poi pensato Giovanni Floris, correggendo il collega: «Diciamo l’ottica del clan, più che della Mafia».

