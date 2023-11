Michelle Hunziker condivide foto romantiche dal Ticino

Una foto dal Ticino per Michelle Hunziker Instagram / therealunzigram

Michelle Hunziker ha trascorso un romantico weekend in Ticino con Alessandro Carollo. Ha finalmente tolto il velo al suo nuovo amore? Una prima foto congiunta su Instagram con l'osteopata italiano fa pensare di sì.

Hai fretta? blue News riassume per te Michelle Hunziker e Alessandro Carollo hanno trascorso un romantico weekend in Ticino.

La conduttrice ha condiviso il suo viaggio d'amore con i suoi fan in una storia di Instagram.

Per molto tempo la Hunziker ha tenuto segreto il suo stato di coppia.

Ora sembra che i due stiano gradualmente ufficializzando il loro amore. Mostra di più

La Hunziker, 46 anni, e l'osteopata romano, 41 anni, sarebbero una coppia da circa un anno. Finora, però, hanno tenuto nascosta la loro relazione al pubblico.

Ora, però, sembra che stiano gradualmente rendendo pubblico il loro amore e vogliano condividere le loro esperienze insieme. Ne è prova un romantico weekend in Ticino, che i due hanno recentemente goduto appieno e di cui hanno condiviso le foto sui rispettivi account Instagram, come riportato da «20 Minuten».

Michelle è entusiasta: «Oggi nella mia Svizzera!»

La presentatrice, che vive a Milano, ha condiviso sui social media le impressioni della sua gita in barca a Lugano. Le immagini la ritraggono sdraiata sotto un'accogliente coperta, mentre trasporta un cestino da picnic e brinda con un bicchiere di champagne.

Nella didascalia, ha fatto sapere ai suoi quasi sei milioni di follower: «Oggi nella mia Svizzera».

La prova? Alessandro Carollo e Michelle Hunziker. Instagram

Anche Alessandro Carollo, che ha oltre 62.000 follower su Instagram, ha condiviso momenti di questa fuga romantica. In seguito, la coppia si è viziata in un Grand Hotel a cinque stelle sul Lago di Lugano e ha fatto una passeggiata nel parco della struttura, con Michelle che ha commentato: «Incantevole, anche sotto la pioggia».

Per completare la sua storia di Instagram, la conduttrice ha condiviso una foto di lei e Alessandro insieme per la prima volta. Dopo tanto romanticismo, c'è stato un po' di movimento e la coppia si è concessa una gita in barca sul Lago di Lugano.

A Michelle e Alessandro piace il pericolo

I due non condividono solo l'amore, ma anche la passione per il brivido. È diventato evidente qualche settimana fa, quando hanno condiviso su Instagram le foto dei loro viaggi in moto.

La Hunziker è apparsa su una moto Ducati rossa, mentre Alessandro ha condiviso le foto delle sue avventure in moto con gli amici. Ovviamente viaggiava con lo stesso gruppo, come rivelava il numero sulla carrozzeria.