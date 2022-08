Michelle Hunziker presenta il nuovo fidanzato alle figlie

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si lasciano Michelle Hunziker e il suo partner Giovanni Angiolini si godono l'estate sulla costa della Sardegna. Immagine: DUKAS La showgirl svizzera Michelle Hunziker e l'imprenditore di moda italiano Tomaso Trussardi si sono separati. Immagine: KEYSTONE/EPA ANSA/ETTORE FERRARI Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker si sono sposati nel 2014 al Palazzo della Ragione a Bergamo. Immagine: KEYSTONE Michelle Hunziker qui con i due figli avuti da Tomaso Trussardi: Sole di sette anni e Celeste di cinque all'epoca di questa foto. Oggi hanno rispettivamente nove e sette anni. Immagine: GC Images La showgirl con la prima figlia Aurora, 25 anni, avuta con Eros Ramazzotti. Immagine: KEYSTONE Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si lasciano Michelle Hunziker e il suo partner Giovanni Angiolini si godono l'estate sulla costa della Sardegna. Immagine: DUKAS La showgirl svizzera Michelle Hunziker e l'imprenditore di moda italiano Tomaso Trussardi si sono separati. Immagine: KEYSTONE/EPA ANSA/ETTORE FERRARI Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker si sono sposati nel 2014 al Palazzo della Ragione a Bergamo. Immagine: KEYSTONE Michelle Hunziker qui con i due figli avuti da Tomaso Trussardi: Sole di sette anni e Celeste di cinque all'epoca di questa foto. Oggi hanno rispettivamente nove e sette anni. Immagine: GC Images La showgirl con la prima figlia Aurora, 25 anni, avuta con Eros Ramazzotti. Immagine: KEYSTONE

Sembra che sarà qualcosa di solido: i media italiani sostengono che Michelle Hunziker abbia recentemente presentato il suo nuovo fidanzato, il chirurgo plastico Giovanni Angiolini, alle sue tre figlie.

Michelle Hunziker ha fatto visita in questi giorni al suo «Dr. Love» in Sardegna. Durante la vacanza ha navigato con Giovanni Angiolini di baia in baia e ha amoreggiato sulla spiaggia.

Ma si dice che i giorni di vacanza siano stati molto più di una gita d'amore con tanti baci.

Secondo il quotidiano italiano «Diva e Donna», sull'isola la conduttrice 45enne di origini svizzere ha anche presentato alle figlie Aurora, Celeste e Sole il suo nuovo uomo preferito.

«Tutti mi chiedono sempre della mia vita privata»

Aurora, la maggiore delle tre figlie, ha postato in questi giorni sul suo account Instagram diverse foto delle vacanze in Italia.

Nelle immagini meno rivelatrici, la si vede insieme alla madre. Si dice che le due sorelle minori Celeste e Sole abbiano nel frattempo completato un corso di vela sull'isola.

E cos'altro? Secondo i media italiani, i membri della famiglia di Giovanni hanno già fatto spazio per Michelle nel loro cuore. Sostengono che numerosi famigliari di lui la seguano su Instagram, compreso il fratello minore di Giovanni, Paolo, che ha anche sguazzato con gli innamorati in Costa Smeralda.

Ufficialmente, però, Hunziker e Angiolini non hanno ancora parlato della loro relazione. In occasione di un evento a Berlino qualche settimana fa, Angiolini ha detto alla stazione televisiva RTL di non voler parlare di persone «che non sono qui».

«Ora sono una donna libera e voglio vivere come tale»

Quasi nello stesso momento, Hunziker ha detto le seguenti frasi al presentatore Urs Gredig nel programma «Gredig direkt»: «Tutti mi chiedono sempre della mia vita privata. Mi sono sposata due volte, due volte non ha funzionato, purtroppo. Ora sono una donna libera e voglio viverla come voglio».

A 45 anni, dice di essere sulla buona strada per amare di più se stessa. Non vuole più compiacere gli altri. È anche per questo che dopo 25 anni ha accorciato i suoi lunghi capelli biondi, quasi un marchio di fabbrica.