Michelle Pfeiffer

La star di Hollywood sarà protagonista di «Madison», nuovo capitolo della saga western.

Covermedia

Michelle Pfeiffer sarà nel cast dello spinoff di «Yellowstone».

È stato confermato che la star di «Scarface» avrà il doppio ruolo di attrice e produttrice esecutiva per la nuova serie di Taylor Sheridan, intitolata «Madison».

Il nome di Michelle circolava da giugno. Anche Kurt Russell e Patrick J. Adams sono in lizza per entrare nel cast della serie, sebbene i loro ruoli non siano ancora stati confermati.

La serie, il cui titolo originario era «2024», seguirà le vicende di una famiglia trasferitasi da New York a Madison River Valley, nel Montana centrale.

Come riporta Paramount, «la serie rappresenta uno studio sentito sul dolore e sui legami umani».

Chris McCarthy, co-CEO di Paramount Global e presidente/CEO of Showtime e MTV Entertainment Studios, ha salutato l'ingresso nel cast di Michelle con un comunicato.

«Michelle Pfeiffer è un talento straordinario che infonde in ogni ruolo profondità emotiva, autenticità e grazia», ​​ha affermato. «È l'ancora perfetta per il nuovo capitolo dell'universo di Yellowstone, Madison, dalla mente brillante di Taylor Sheridan».

«Madison» segue i precedenti spinoff di «Yellowstone»: «1883», con Tim McGraw e Faith Hill, e «1923» con Harrison Ford e Brandon Sklenar.

Intanto la seconda parte della quinta e ultima stagione verrà rilasciata il 10 novembre. Il protagonista Kevin Costner ha già chiarito che non tornerà né per la nuova stagione, né in futuro.

