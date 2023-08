Le due star sono state immortalate sotto forma di scultura nella loro città natale, Dartford, nel Kent.

Le statue dei leggendari Rolling Stones, Mick Jagger e Keith Richards sono state inaugurate a Dartford, nel Kent.

Mercoledì 9 agosto 2023, il leader del Consiglio, Jeremy Kite MBE, si è unito alla scultrice Amy Goodman e alla famiglia di Keith per svelare agli ospiti e al pubblico la scultura «The Glimmer Twins» al One Bell Corner di Dartford.

L'opera, che ritrae la coppia nel bel mezzo di un'esibizione, è stata pagata con un contributo d'arte pubblica dal complesso residenziale Copperhouse Green di Bellway London, in Lowfield Street. Insieme, i due nativi di Dartford hanno conquistato il mondo.

«È stata una commissione da sogno davvero inaspettata. Avere l'opportunità di scolpire queste icone di cui amo la musica è stato travolgente, sconvolgente ed emozionante», ha dichiarato la scultrice Amy Goodman.

«Suonare la loro musica, circondarmi del loro materiale mentre li scolpivo mi ha aiutato molto e volevo solo creare il pezzo migliore e più dinamico possibile».

Jamie MacArthur, direttore della pianificazione regionale di Bellway London, ha aggiunto: «È con grande orgoglio che assistiamo allo svelamento della statua delle Glimmer Twins. Dartford è una città unica e fiorente, un luogo che merita qualcosa di speciale come questa opera d'arte pubblica su misura. Contribuire alla rigenerazione, compresi i miglioramenti agli spazi aperti, è il punto focale del nostro lavoro all'interno della comunità. Sia che si tratti di costruire nuove case ad alta efficienza energetica per soddisfare le esigenze abitative locali, come a Copperhouse Green, sia che si tratti di fornire finanziamenti a sostegno di cause locali, il nostro obiettivo è quello di dare un contributo positivo alla zona».

Covermedia