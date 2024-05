Mike Tyson

Il pugile ha sofferto di nausea e vertigini causate da un'ulcera 30 minuti prima dell'atterraggio a Los Angeles.

Covermedia

Mike Tyson ha avuto un problema di salute mentre volava da Miami a Los Angeles.

«Ha avuto una crisi di nausea e vertigini dovute a un'acutizzazione dell'ulcera 30 minuti prima di atterrare», ha confermato il suo rappresentante a TMZ. «È grato al personale medico che era lì per aiutarlo».

Il portavoce ha aggiunto che ora la star sta «benissimo».

I paramedici sono saliti a bordo dell'aereo e hanno assistito il cinquantasettenne non appena l'aereo è atterrato all'Aeroporto Internazionale di Los Angeles (LAX).

L'incidente si è verificato poco prima dell'incontro di luglio fissato tra Mike e il YouTuber trasformatosi in pugile, Jake Paul, di 27 anni.

Il campione dei pesi massimi ha recentemente parlato di come si sta preparando per l'incontro molto atteso.

«Non ho fumato e non ho avuto rapporti sessuali per due settimane e mezzo», ha detto durante il The Damon Elliott Show.

Jake, a sua volta, si è vantato di poter battere il pugile superstar, che è di 30 anni più anziano di lui.

«Mike sarà messo a dormire e sentirà la mia potenza», ha detto. «Sarò ricordato come l'uomo che ha messo Tyson a dormire per l'ultima volta».

Il combattimento verrà trasmesso in diretta su Netflix il 20 luglio.

