La cantante si è aggiudicata il primo Grammy Award in carriera nel 2024, dopo tanti anni di successi.

Miley Cyrus attacca polemicamente i Grammy Awards. La cantante di «Flowers» ha riflettuto sul suo impatto nel mondo della musica, spiegando di aver lavorato con successo nel settore per due decenni. Ciononostante il primo Grammy in carriera è arrivato soltanto nel 2024.

«Lo faccio da 20 anni, e questa è la prima volta che sono stata presa sul serio ai Grammy?», ha dichiarato Miley, 31 anni, durante un'intervista con W Magazine. «Ho avuto difficoltà a capire quale fosse il criterio di misurazione, perché se vogliamo parlare di statistiche e numeri, allora dove caz*o ero?».

«E se vogliamo parlare di impatto sulla cultura, allora dove caz*o ero? Non si tratta di arroganza. Sono orgogliosa di me stessa».

Miley si è infine soffermata sui sacrifici affrontanti da ragazzina per lavorare a Disney Channel per lo show «Hannah Montana», iniziato quando aveva appena 13 anni.

«Non sono andata al ballo di fine anno. Non sono andata mai a ballare. Non avevo contatti sociali, tempo o amici. La Disney è andata molto bene anche grazie al lavoro da me profuso quando ero una bambina», ha concluso.

