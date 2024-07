Morgan

Marco Castoldi è sotto processo per presunti atti persecutori nei confronti della cantautrice Angelica Schiatti.

Morgan ha rotto il silenzio sulle accuse di stalking e minacce di revenge porn che Angelica Schiatti, attuale compagna di Calcutta ed ex frequentazione di Morgan, ha denunciato alle autorità competenti.

Morgan ha scelto di rispondere alle accuse con un post pubblicato alle due di notte su Instagram. Nel messaggio, che sembra indirizzato tanto ai suoi detrattori quanto ai suoi sostenitori, Morgan ha scritto: «Bestie violente e misantropi untori e boia stiano dalla parte di starfuckers e mafiosi. Esseri umani, persone civili, non violenti, persone dotate di anima, stiano con me. Nessuna guerra ai mostri però, mi raccomando. I mostri hanno un dispositivo di autopunizione, quindi non dovremo fare nulla».

«Oggi piacciono i mostri se il mostro fossi io vi piacerei. Io non vi piaccio perché gli angeli non piacciono ai mostri. – ha aggiunto – Gli angeli stiano con me, la poesia, la musica, la gentilezza, la parola, la comprensione, la pazienza, l'impegno, la lealtà, la meraviglia. I mostri stiano con loro, la bramosia la distruzione l'odio la vendetta la mutilazione la menzogna il tradimento il ricatto. A voi la scelta».

Morgan avrebbe perseguitato la cantautrice Angelica Schiatti, con la quale aveva avuto una frequentazione, con messaggi intimidatori, minacce di revenge porn, insulti al suo nuovo fidanzato (il cantautore Calcutta) e addirittura l'ingaggio di due persone per spaventarla.

Morgan era già stato denunciato e ora è a processo a Lecco per stalking e diffamazione. Processo che però, attualmente, è fermo.

Intanto la Warner, che aveva un contratto con Morgan, e la Rai, che aveva pensato di affidare all'artista un programma tv, hanno preso le distanze dall'ex leader dei Bluvertigo.

