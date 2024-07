Marco Castoldi

Il cantante si sfoga (ancora) criticando la presunta vittima, Angelica Schiatti, e il suo compagno Calcutta che lo hanno accusato di stalking.

Covermedia

Marco Castoldi, in arte Morgan, è tornato a far parlare di sé con un nuovo sfogo su Instagram.

Il cantautore ha protestato la sua innocenza nel processo per stalking e diffamazione nei confronti di Angelica Schiatti, ribadendo la sua versione dei fatti e attaccando duramente la presunta vittima e il suo compagno, il cantautore Calcutta.

«Questa è una società che ha perso il senno. La gogna mediatica contro uno, sempre il solito, ma perché non mi lasciate stare?», ha scritto Morgan in un post pubblicato a notte fonda. Nelle sue dichiarazioni, ha espresso frustrazione per quello che considera un attacco ingiustificato e ha ribadito la sua innocenza.

Morgan ha continuato il suo sfogo criticando la presunta vittima, Angelica Schiatti, e il suo compagno Calcutta: «Ma lo capite che il perseguitato sono io o vi è così difficile fare due più due e che siamo di fronte ad una persona che vuole il successo sfruttando la notorietà altrui?». Ha poi aggiunto: «Mi chiamate stalker? Ma che vuole sta gente da me? Brillino di luce propria se ne hanno, e lascino in pace chi hanno torturato e ingannato».

Nel frattempo, i legali di Morgan, Rossella Gallo e Leonardo Cammarata, hanno rilasciato una lunga nota alle agenzie di stampa per smentire alcune delle accuse mosse contro il loro assistito.

«Nessun altro tipo di reato di revenge porn o maltrattamenti è contestato al signor Castoldi, come si è letto ad esempio sulla stampa e sui social, e tantomeno asserite condotte successive al settembre 2021», hanno dichiarato.

Secondo i legali, le ricostruzioni apparse sulla stampa sono «gravemente offensive della reputazione e immagine personale, artistica e professionale del medesimo, con indebite ripercussioni sulla sua sfera privata oltreché pubblica, lavorativa, delle quali verranno interessate le autorità giudiziarie competenti».

Il Corriere della Sera ha inoltre riportato che gli avvocati di Morgan stanno cercando un accordo con i legali di Angelica Schiatti, offrendo la somma di 15 mila euro per chiudere il contenzioso. Tuttavia, Schiatti ha rifiutato l'offerta, preferendo che il processo si celebri regolarmente.

L'udienza fissata per il 13 settembre sarà dedicata proprio al tentativo di trovare una conciliazione tra le parti.

Covermedia