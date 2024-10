Cissy Houston Dan Hallman/Invision/AP

Cissy Houston, leggendaria cantante gospel e madre della popstar Whitney Houston, è morta ieri mattina all'età di 91 anni nella sua casa del New Jersey in seguito alle complicazioni del morbo di Alzheimer.

È morta all'età di 91 anni Cissy Houston, madre di Whitney Houston. Malata da tempo di Alzheimer, la cantante gospel si è spenta nella sua casa del New Jersey.

Ad annunciare la triste notizia è stata la nuora Pat Houston con un comunicato affidato ad Associated Press: «I nostri cuori sono pieni di dolore e tristezza. Abbiamo perso la matriarca della nostra famiglia».

«Madre Cissy è stata una figura forte e imponente nelle nostre vite. Una donna di profonda fede e convinzione, che si preoccupava molto della famiglia, del ministero e della comunità. La sua carriera di oltre sette decenni nella musica e nell'intrattenimento rimarrà per sempre nei nostri cuori».

Houston ha aggiunto: «Siamo toccati dal vostro generoso sostegno e dalla vostra dimostrazione d'amore durante questo momento di profondo dolore. Vi chiediamo il rispetto della nostra privacy in questo momento difficile».

Ha iniziato a cantare in giovane età

Vincitrice di due Grammy Award, Houston ha avuto una lunghissima carriera di successo come cantante, esibendosi sul palco al fianco di superstar come Elvis Presley e Aretha Franklin.

Nata nel New Jersey nel 1933, Cissy Houston era la più giovane di otto figli. Ha iniziato a cantare in giovane età dopo aver formato un gruppo gospel con i suoi fratelli.

Negli anni '60 aveva formato il gruppo rythm ad blues Sweet Inspirations, che ha cantato per grandi nomi come Otis Redding, Dusty Springfield e Dionne Warwick. Si esibirono anche nella canzone di successo di Van Morrison «Brown Eyed Girl».

La figlia Whitney morta nel 2012

Dopo l'esperienza con gli Sweet Inspirations, Cissy intraprese una carriera da solista ed esibendosi con artisti come Chaka Khan, Jimi Hendrix, Beyonce, Paul Simon e la sua celebre figlia Whitney Houston, morta nel 2012 all'età di 48 anni.

Nel 1997 Cissy Houston ha vinto un Grammy Award per il suo album gospel «Face to Face» e l'anno successivo per l'album «He Leadeth Me».

Ha anche scritto tre libri, tra cui uno per commemorare sua figlia, intitolato «Remembering Whitney: A Mother's Story of Life, Loss and The Night The Music Stopped».

All'età di 80 anni, Houston ha cantato ancora una volta con Aretha Franklin durante la sua esibizione a «The Late Show» con David Letterman, dove hanno eseguito una cover di «Rolling in the Deep» di Adele.

