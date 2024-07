Il compositore tedesco Wolfgang Rihm (foto d'archivio) Keystone

Il compositore e musicologo tedesco Wolfgang Rihm è morto la scorsa notte all'età di 72 anni. Lo ha comunicato oggi il Festival di Lucerna dove era direttore artistico della Lucerna Festival Academy dal 2016.

SDA

Rihm, secondo quanto riferito dalla sua famiglia, è morto a Ettlingen (D) in seguito a una malattia.

Nato nel 1952 a Karlsruhe (D), è stato uno dei compositori più importanti della sua generazione, con un catalogo di opere di oltre 400 composizioni che vanno dal valzer per pianoforte di pochi secondi all'incredibile balletto per grande orchestra della durata di quasi due ore. Rihm ha scritto anche per compagnie d'opera internazionali.

Rihm ha iniziato a comporre all'età di undici anni e ha studiato alla Hochschule für Musik di Karlsruhe, dove in seguito è diventato professore di composizione. Era padre di due figli e viveva con la moglie a Karlsruhe.

Oltre alla sua conoscenza enciclopedica, il compositore e mediatore musicale era un uomo «di grande cuore e umorismo, sempre curioso e aperto», scrive nel suo necrologio il festival, al quale il compositore era legato dal 1992.

Figura di spicco a Lucerna

Nel 1997, il Festival di Lucerna ha dedicato una retrospettiva all'allora compositore in residenza, sottolineando che Rihm aveva notevolmente sviluppato l'accademia del festival, in particolare creando uno dei suoi pilastri centrali: i seminari per giovani compositori.

Rihm è stato una figura di spicco della musica contemporanea a Lucerna dove nel corso degli ultimi due decenni sono state eseguite circa cinquanta sue opere, tra cui numerose su commissione e prime mondiali.

In occasione dell'inaugurazione del Centro culturale e congressuale di Lucerna (KKL) nel 1998, l'Orchestra Filarmonica di Berlino ha eseguito «In-Schrift», un'opera di Wolfgang Rihm.

ats