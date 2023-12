Il cabarettista zurighese Jürg Randegger in una foto del 1999. (foto d'archivio) Keystone

Il cabarettista zurighese Jürg Randegger, che si è fatto conoscere in particolare come membro del Cabaret Rotstift e come presentatore di trasmissioni popolari della tv svizzero tedesca, è morto all'età di 88 anni.

La notizia del decesso è stata annunciata su Facebook da Christian Jott Jenny, sindaco di St. Moritz, entertainer ed organizzatore di eventi che la scorsa estate ha condiviso con Randegger il palco della commedia teatrale zurighese «Trittligass». Randegger è deceduto poco prima di Natale, ha confermato la famiglia al Tages Anzeiger.

Di formazione docente elementare, Randegger ha fondato nel 1954 assieme a Jörg Schneider – un altro mostro sacro del teatro popolare zurighese – il Cabaret Äxgüsi. Dieci anni dopo è entrato a far parte del Cabaret Rotstift. Randegger ha anche lavorato per spettacoli radiofonici e televisivi. Per la tv svizzero tedesca ha in particolare presentato per oltre 20 anni, fino al 1999, il programma del sabato «Samschtig-Jass».

pl, ats