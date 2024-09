Tito Jackson

Il cantante è stato colpito da un infarto mentre viaggiava dal New Mexico a Oklahoma. Aveva 70 anni.

Covermedia

È morto all'età di 70 anni Tito Jackson.

Ad annunciare tramite Entertainment Tonight la triste notizia è stato l'amico di famiglia, nonché ex manager, Steve Manning.

Manning ha dichiarato che Tito è stato colpito da un infarto mentre viaggiava dal New Mexico verso Oklahoma, sebbene le cause della morte non sia state ufficialmente rese note.

La famiglia Jackson non ha ancora emesso un comunicato, ma a confermare la morte di Tito è stato il nipote Siggy Jackson.

Appena una settimana fa, Tito aveva visitato un memoriale dedicato al defunto fratello Michael a Monaco di Baviera, prima di un concerto con i fratelli Jackie e Marlon Jackson.

«Prima del nostro show a Monaco, io e i miei fratelli Jackie e Marlon abbiamo visitato un bellissimo memoriale dedicato al nostro amato fratello Michael Jackson», aveva scritto su Facebook a commento di alcune foto.

«Siamo profondamente grati per questo posto speciale che onora non solo la memoria di nostro fratello ma anche il nostro intero lascito. Grazie per tenere vivo il suo spirito».

Nato Toriano Adaryll Jackson, Tito era uno dei membri originari dei Jackson 5. Il gruppo raggiunse la fama internazionale a fine anni '60 grazie a successi come «I Want You Back», «ABC», e «I'll Be There».

Riformatisi sotto il nome The Jackson, Tito e i fratelli ottennero una stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 1980 e vennero introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1997.

Più recentemente, l'artista aveva avviato una carriera da solista come musicista blues.

Tito lascia la madre 94enne Katherine Jackson e tre figli, Taj, Taryll, e TJ.

