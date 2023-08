Al Bano parla della morte di Toto Cutugno: «Stava già molto male»

Toto Cutugno

Il cantautore definisce l’amico scomparso «un fratello». A 80 anni si è spento ieri intorno alle 16 all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato.

Al Bano Carrisi ha commentato la morte di Toto Cutugno, scomparso ieri 22 agosto, a 80 anni appena compiuti, all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato.

«Già nel 2004 mi venne a chiedere consiglio, perché avevo amici al San Raffaele e lo aiutai per le prime cure e le prime diagnosi di tumore alla prostata. Allora gli diedero cinque mesi di vita, ma ha resistito poi altri vent’anni», dice Al Bano ricordando l’amico sentito al telefono qualche mese fa.

«Tre mesi fa mi ha fatto gli auguri per il mio compleanno, ma ci eravamo visti a casa sua l’anno prima e già li avevo capito che non stava bene. Eravamo davvero amici, come le ho detto», spiega il cantante al Corriere della Sera, ricordando l’amicizia che affonda le radici nel passato.

«Una frequentazione durata una vita»

«Nel 1977: io ero in giro già da un po’, lui si stava facendo largo. Lavoravamo per la stessa casa discografica, dovevamo incidere in francese, gli diedi un discreto numero di consigli. Da lì nacque una frequentazione durata una vita: veniva a casa mia a Cellino San Marco, siamo andati insieme a Mosca, dov’era popolarissimo, come si sa. Venne con me alla festa per i miei 70 anni e fu un successo straordinario».

A dare la notizia della morte del cantautore italiano è stato il suo manager Danilo Mancuso.

«A poco più di un mese dal suo ottantesimo compleanno ci lascia Toto Cutugno uno degli artisti italiani più famosi di sempre. Cantautore da oltre 100 milioni di copie, esponente della musica italiana più noto in tutto il mondo, cantautore che ha saputo portare la semplicità e la tradizione della canzone italiana anche all'estero, un artista dalla straordinaria carriera che continuerà a ispirarci e unirci».

I funerali si terranno giovedì 24 agosto alle ore 11 alla Basilica Parrocchia dei Santi Nereo e Achilleo in viale Argonne 56 a Milano.

