Wayne Kramer era una personalità nota nell'ambiente musicale. Keystone

È morto Wayne Kramer, chitarrista e co-fondatore della band MC5, considerata l'antesignana del movimento punk. Aveva 75 anni ed è morto per un cancro al pancreas. L'annuncio è stato dato sulle pagine Instagram ufficiali sue e di MC5.

Kramer è stato un musicista, attivista, e anche detenuto in un federale per droga durante la sua carriera decennale. Guidò la famigerata band proto-punk, che si sciolse nel 1972 dopo un breve periodo di attività.

Gli MC5, che sta per Motor City (il soprannome di Detroit) 5, pubblicarono il loro album di debutto e pietra miliare della storia del rock «Kick Out the Jams» nel 1969, che fu registrato in due notti nell'ottobre 1968 alla Grand Ballroom di Detroit, la città natale della band. La band aveva celebrato il cinquantesimo anniversario dell'album con un tour nel 2018.

SDA / red