Taylor Swift

Gloria anche per i Maneskin con «The Loneliest», brano premiato con il Best Rock.

È Taylor Swift la regina assoluta degli MTV Video Music Awards 2023.

La 33enne diva della musica mondiale si è aggiudicata nove degli undici premi per cui era in nomination, infrangendo l’ennesimo record: mai nessuno aveva vinto così tanto in unica notte. Come riporta MTV, Taylor è ora seconda nelle classifiche all time con 23 statuette, preceduta soltanto da Beyoncé con 26.

Nel ritirare il premio di Video dell’anno per «Anti-Hero», la cantante ha dichiarato: «Tutto questo è incredibile. Il fatto che sia un premio votato dai fan significa tanto per me. Parlando delle mie esperienze recenti, vengo da un tour che è stata l’esperienza più entusiasmante della mia vita e non siamo nemmeno a metà strada… Tutto ciò che ho da dire questa sera è semplicemente grazie».

Taylor ha conquistato anche i premi di Album dell’anno per «Year for Midnights», Artista dell’anno, Canzone dell’anno per «Anti-Hero» e Best Pop.

La star ha bissato il successo nella categoria Video dell’anno, dopo la conquista del premio lo scorso anno con «All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)».

Nella notte di Newark trionfa anche Shakira, insignita del Video Vanguard Award e del premio di Migliore collaborazione grazie alla hit «TQG» con Karol G. Il Best Latin va ad Anitta per «Funk Rave»; Ice Spice si è aggiudicato il premio di Migliore artista emergente mentre Nicki Minaj ha conquistato la statuetta di Migliore Hip-Hop per «Super Freaky Girl».

Sean 'Diddy' Combs, incoronato Global Icon Award, si è esibito in un medley dei suoi successi, così come Olivia Rodrigo, Nicki Minaj, Fall Out Boy, e Cardi B con Megan Thee Stallion, che hanno presentato il loro nuovo singolo «Bongos».

Sul finale Grandmaster Flash and the Furious Five, Nicki, Lil Wayne, LL Cool J e DMC hanno celebrato i 50 anni dalla nascita dell’hip-hop con un medley.

Reunion a sorpresa per gli NSYNC: l’ex boyband capitanata da Justin Timberlake ha presentato il premio di Best Pop.

Covermedia