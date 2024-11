La scrittice Barbara Taylor Bradford in una foto del 2007 Keystone

È morta a 91 anni la scrittrice britannica Barbara Taylor Bradford, popolare autrice di titoli di narrativa annoverati a suo tempo fra i best seller letterari del Regno Unito e non solo, fra cui «A Woman of Substance».

SDA

Il suo esordio tardivo, ma fulminante a livello commerciale, fu pubblicato nel 1979 (e tradotto in Italia nel 1982 con il titolo «Una vera donna»), per poi essere venduto nel corso dei decenni in circa 30 milioni di copie e seguito da sette romanzi-sequel.

Da «A Woman of Substance» venne tratta anche una serie televisiva di enorme successo nel Regno, andata in onda con ascolti record su Channel 4. In totale, Taylor Bradford ha pubblicato durante la sua lunga vita 40 titoli di narrativa, fra cui le serie di «Ravenscar», «Cavendon» e «House of Falconer».

Nel confermare la notizia della morte, la sua agente letteraria Lynne Drew ne ha ricordato non solo l'eredità di autrice capace a lungo di «dominare le liste dei bestseller» britanniche e di appassionare generazioni di lettori con la propria «narrativa epica», ma anche la «curiosità» e la rigorosa quanto instancabile «etica del lavoro».

Charlie Redmayne, numero uno della casa editrice HarperCollins, ha a sua volta reso omaggio alla veterana scomparsa con queste parole: «Barbara Taylor Bradford è stata una scrittrice davvero eccezionale fin dal suo primo libro, il bestseller internazionale «A Woman of Substance2, e ha contribuito a cambiare la vita di tanti di coloro che l'hanno letta fino ai nostri giorni».

