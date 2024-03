Muore a 32 anni il presentatore della BBC Nick Sheridan

Il giornalista televisivo Nick Sheridan è morto dopo una breve malattia all'età di soli 32 anni. BBC

Il popolare presentatore televisivo Nick Sheridan è morto a soli 32 anni. Il suo datore di lavoro, la «BBC Scotland», aveva annunciato solo pochi giorni fa che era malato.

Hai fretta? blue News riassume per te Nick Sheridan è morto giovedì dopo una breve malattia.

Il giornalista televisivo, che lavorava per la «BBC Scotland», aveva solo 32 anni.

Secondo i media britannici, Sheridan è collassato mentre faceva jogging. Mostra di più

Nick Sheridan è morto giovedì mattina, 7 marzo, dopo una breve malattia. Lo ha annunciato il suo datore di lavoro, la «BBC Scotland», su Instagram.

Il 32enne presentatore televisivo era collassato qualche giorno fa mentre faceva jogging a causa di un aneurisma cerebrale, come scrive il «Daily Mail».

Secondo il quotidiano britannico, si era trattato del secondo crollo nel giro di poche settimane.

«Era divertente, intelligente e gentile»

Sheridan lavorava per la «BBC Scotland» dal 2018. Il popolare giornalista televisivo ha presentato programmi come «Reporting Scotland», «Drivetime», «The Nine» e «Seven Days».

«Nick era un collega meraviglioso», scrive il capo di «BBC News» Gary Smith su Instagram. «Era un giornalista, un presentatore e un autore di enorme talento, e una di quelle rare persone che illuminano la vita di tutti coloro che le circondano. Divertente, intelligente, gentile. I nostri cuori vanno ai suoi genitori che sono stati con lui negli ultimi dieci giorni, al suo compagno Lewis e a tutti gli altri familiari e amici».

Prima di entrare all'emittente, Sheridan aveva lavorato come giornalista nella sua nativa Irlanda.

Oltre alla carriera di presentatore televisivo, era stato anche autore di libri per bambini e purtroppo non potrà assistere alla pubblicazione del suo ultimo volume, in giugno.