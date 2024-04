Nadia Bengala

L'ex Miss Italia ha discusso le ripercussioni e le sfide legate al recente arresto di sua figlia, Diana Schivardi.

In una recente apparizione televisiva nel programma «Generazione Z», condotto da Monica Setta, l'ex Miss Italia Nadia Bengala ha condiviso il dolore e le sfide legate al secondo arresto di sua figlia, Diana Schivardi.

A 28 anni, Diana è stata arrestata a Roma mentre tentava di rubare delle auto, un episodio che segue una precedente detenzione per rapina impropria e altri reati.

Durante l'intervista, la Bengala ha esposto il percorso turbolento della figlia, segnato da momenti di ribellione e difficoltà personali fin dalla giovinezza. «Non si rende conto della gravità», ha sottolineato l'ex Miss Italia, rivelando il disagio profondo in cui si trova Diana.

Un incidente le ha cambiato la vita

Quest'ultima, dopo aver cercato aiuto e essere stata ricoverata in ospedale, è uscita in uno stato confusionale e ha compiuto azioni che l'hanno portata nuovamente di fronte alla giustizia.

Nadia ha ripercorso la crescita di Diana, dalle sfide post-separazione con il padre alla complicata adolescenza, evidenziando come episodi significativi come l'abbandono della danza a seguito di un incidente abbiano influito negativamente sulla sua stabilità emotiva.

«Diana ha avuto un incidente a casa, si tagliò la gamba e smise di fare danza. A causa di questo stop improvviso, si ingrassò, poi stava sempre a casa. Questo non ha aiutato per la sua serenità in una fase di crescita». Dopo il diploma la figlia è andata a studiare a Londra, dove l'assenza di un controllo familiare stretto ha aperto la porta a sperimentazioni rischiose.

«Stava con un uomo molto più vecchio»

«Lì non aveva più il controllo, è quindi stato più facile sperimentare delle cose. Se la prima volta che è tornata avesse problemi di tossicodipendenza? No, l’ho vista molto serena. Stava bene. Ma c’è da dire che c’è stata una carenza affettiva paterna, tanto è vero che si era messa con un uomo molto più grande, 50enne, mio coetaneo.».

«Parlo di 10 anni fa. Per noi era strano, la scelta non ci piaceva. Questa cosa me l’ha fatta distaccare molto. Lei è andata via, non si è fatta più sentire per un lungo periodo».

La conduttrice ha anche toccato il tema delicato della dipendenza, un rifugio che Diana ha cercato negli anni più bui. «Lei dice che vuole curarsi, poi in altri momenti no (…) Negli ultimi tempi la sua vita è un disastro – aggiunge – ha un’insofferenza a qualsiasi cosa tu le possa dire. Se ho visto della droga a casa: io so che lo fa.»

«Prima era molto più equilibrata. Ho capito che per lei è un rifugio. Lei dice che vuole curarsi, poi in altri momenti no. Lei ora è a piede libero in attesa di processo».

