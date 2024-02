Nancy Brilli

Dall'amore travagliato, fatto di passione e conflitti, alla recente apertura verso nuove possibilità sentimentali, l'attrice si confessa pronta a innamorarsi di nuovo.

La love-story tra Nancy Brilli e Ivano Fossati è stata caratterizzata da intensità e turbolenza, un viaggio emotivo segnato da passione e conflitti. Ne ha rivelato i dettagli l’attrice durante la sua partecipazione al programma «Storie di donne al bivio», condotto da Monica Setta, in onda su Rai2.

«Io e Ivano ci siamo amati pazzamente, ma avevamo un rapporto non sano, fatto di gelosia e litigate furibonde. Lui mi ha messo le mani addosso e anche io ho risposto. Gliene ho date una volta di santa ragione perché le meritava tutte».

L’attrice ha poi descritto la natura conflittuale della loro relazione, evidenziando come ogni discussione degenerasse in violenza, nonostante il loro incontro fosse stato di una romanticità assoluta.

«Ogni litigata finiva a botte, eppure ci eravamo innamorati nel modo più romantico possibile. Io ero andata a un suo concerto tutta vestita di bianco e appena ci hanno presentati siamo rimasti tutta la sera occhi negli occhi, già pazzi l'uno dell'altra. Da quel momento a ogni concerto Ivano voleva che mi vestissi di bianco. Diceva che così poteva tenermi sempre sott'occhio. Era gelosissimo. Mi voleva controllare e sicuramente ignorava che non l'ho mai tradito», ha condiviso Brilli.

Vita sentimentale complessa e ricca di sviluppi

Nonostante la fine della loro storia, la vita sentimentale di Nancy Brilli rimane complessa e ricca di sviluppi. Dopo sette anni dalla conclusione della sua relazione con Roy De Vita, l'attrice ha rivelato di aver riallacciato i rapporti con lui, così come con Luca Manfredi, padre di suo figlio Francesco, con cui ha superato un lungo periodo di distacco.

«Quando, venti anni fa, io e Luca ci lasciammo, lui pensava fosse a causa di Roy e solo ora sono riuscita a fargli capire che quella storia è partita solo dopo la nostra separazione», ha spiegato.

In questo momento di rinnovata apertura emotiva, Nancy Brilli si dichiara pronta per inedite avventure amorose, stimolata dal ritorno in scena dei due uomini più significativi della sua vita.

«Avevo chiuso con gli uomini. Sono stata sola per tanto tempo e non sentivo l'esigenza di un compagno. Ora qualcosa è cambiato. Forse risentire i due uomini più importanti della mia vita, Roy e Luca, mi ha fatto scoprire che sono pronta a innamorarmi nuovamente. C'è già qualcosa che bolle in pentola, ne parlerò quando sarò sicura. Ma una cosa posso dirla: sono serena e anche felice alla soglia del mio compleanno più importante e nell'anniversario dei miei 40 anni di carriera», ha concluso l'attrice, anticipando nuovi capitoli nella sua vita sentimentale.

