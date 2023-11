Nanni Moretti

Nel contesto del festival «Linea d’ombra» a Salerno, Nanni Moretti ha promosso il film «C’è ancora domani».

Nanni Moretti ha elogiato Paola Cortellesi per il suo primo film da regista «C’è ancora domani».

Il regista italiano, noto per la sua voce unica nel panorama cinematografico nazionale, ha apprezzato l’audacia della collega capace di rompere gli schemi rispetto ai passati ruoli da attrice che l’hanno vista protagonista.

«È un bene per il cinema italiano. Paola Cortellesi ha osato facendo un film fuori dalla norma rispetto ai film in cui è stata solo attrice. Produttori e distributori sottovalutano spesso il pubblico. È molto prepotente e presuntuoso pretendere di conoscere i gusti del pubblico», ha commentato Moretti nel contesto del festival «Linea d’ombra» a Salerno, come riporta Repubblica.

Il regista ha anche condiviso alcuni ricordi personali legati al festival che si svolgeva nella Sala Pasolini, da lui ribattezzata il cinema Diana.

«La mia famiglia passava le vacanze dove mia madre veniva assegnata come membro esterno delle commissioni per gli esami di maturità. Un anno venne assegnata a Nocera e scoprimmo Vietri – racconta Moretti – dove poi siamo venuti a villeggiare per qualche anno».

Il regista ha infine ripercorso i suoi primi passi nel mondo del cinema, ricordando quanto fosse macchinoso realizzare e proporre i suoi primi cortometraggi.

«Era molto complicato quando ho cominciato a fare i miei primi cortometraggi, farli e farli vedere. C’erano queste pizzette da due minuti e mezzo, si girava, le si consegnava all’ottico, tornavano indietro sviluppate dopo due o tre settimane sperando fosse venuto qualcosa. E poi era complicato farle vedere, io andavo in giro con le pizze, il proiettore e l’amplificatore per il suono. Oggi è molto più facile».

Covermedia