Naomi Campbell

Sarà il 36enne fondatore di PrettyLittleThing la guida spirituale del bebè.

Covermedia

La leggendaria modella Naomi Campbell ha sorpreso il mondo ancora una volta, rivelando che il magnate della moda Umar Kamani, fondatore di PrettyLittleThing, sarà il padrino del suo neonato.

Naomi, 54 anni, aveva già lasciato tutti a bocca aperta nel maggio 2021 annunciando la nascita di una femminuccia per poi svelare di recente anche l'arrivo di un maschietto.

In una recente intervista con Bloomberg, Naomi ha confermato la scelta di Kamani, 36 anni, come padrino del suo piccolo, con il quale ha anche fondato un'agenzia di talenti a Dubai.

Naomi ha descritto il progetto come «cosmopolita, globale e aperto a tutte le opportunità, sia nei mercati emergenti che in quelli affermati. Vogliamo creare un luogo che dia opportunità a chiunque».

«I miei bambini sono tutto per me»

Questa nomina arriva un anno dopo che Naomi aveva lasciato intendere che la rockstar Lenny Kravitz fosse il padrino di sua figlia.

Nel maggio 2023, in occasione del compleanno di Kravitz, Naomi ha scritto sui social media: «Buon compleanno mio caro @lennykravitz. Ti amiamo fratello/padrino, sei la rockstar definitiva. Benedizioni nel tuo giorno speciale».

Naomi, che ha mantenuto top secret i nomi dei suoi figli, ha recentemente rivelato di averli accolti tramite maternità surrogata. Confermando la sua decisione al The Times, ha dichiarato: «I miei bambini sono tutto per me... Spero in un mondo migliore per loro. Sono la mia assoluta priorità. Devo essere presente per loro il primo giorno di scuola».

Covermedia