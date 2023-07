Naomi Watts

Naomi Watts ha parlato in un’intervista a Hello! della sua battaglia contro la menopausa precoce. «Affrontare la menopausa in così giovane età non è stato facile, specialmente in un periodo in cui c’erano così poche informazioni disponibili al riguardo» ha ricordato Naomi Watts.

«Sbalzi d’umore, sudorazione notturna ed emicrania… mi sentivo come se stessi perdendo il controllo», ha aggiunto. Alla fine, però, è riuscita ad accettare questo cambiamento, tanto da arrivare a sentirsi più libera una volta affrontato nel modo giusto. «Affrontare questo viaggio mi ha portato a una comprensione più profonda di me stessa, e sono uscita dall’altra parte sentendomi più autenticamente me stessa».

Una consapevolezza che Naomi Watts ha deciso di condividere con le donne che si ritrovano smarrite davanti all’arrivo della menopausa. Per questo da alcuni anni collabora con Menopause Mandate, organizzazione senza scopo di lucro che ha come obiettivo quello di rivoluzionare il concetto di mezza età.

«Credo davvero che se la menopausa non fosse stata un argomento così off-limits quando ho iniziato a manifestare i sintomi, avrei avuto una transizione più facile» ha spiegato e poi ancora: «Ecco perché ora sono così entusiasta di aumentare la consapevolezza e incoraggiare conversazioni più oneste».

Covermedia