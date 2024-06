Natalie Portman

Natalie Portman ha espresso un profondo ringraziamento agli amici che l'hanno sostenuta durante il periodo del suo divorzio dall'ormai ex marito Benjamin Millepied.

L'attrice statunitense, che aveva sposato il ballerino e coreografo francese nel 2012, ha finalizzato il divorzio all'inizio di quest'anno, chiudendo un capitolo importante della sua vita.

Nella giornata di domenica, che coincideva con il suo 43° compleanno, Natalie ha scelto di rivolgersi ai social media per rendere omaggio agli amici che l'hanno accompagnata negli anni.

Ha pubblicato una serie di immagini in cui posa con vari conoscenti in club notturni, ristoranti e all'aria aperta, accompagnate da un messaggio in cui esprime la sua gratitudine: «Quest'anno, nel giorno del mio compleanno, voglio celebrare la mia gratitudine per gli amici che mi sollevano ancora e ancora».

La pubblicazione ha suscitato molte reazioni tra i fan e i follower di Natalie, inclusi commenti dalle stelle del cinema come Chris Hemsworth, suo co-protagonista in «Thor», e Julianne Moore, con cui ha recitato in «May December». Entrambi hanno approfittato dell'occasione per augurarle buon compleanno.

Divorzio finalizzato a febbraio, dopo voci di presunte infedeltà

Il divorzio tra Natalie e Benjamin è stato finalizzato a febbraio, dopo voci di presunte infedeltà da parte di Millepied, sebbene la coppia non abbia mai commentato pubblicamente queste speculazioni. Secondo quanto riportato da Variety a marzo, l'attrice vincitrice dell'Oscar aveva presentato domanda di divorzio in Francia, dove la coppia risiedeva con i loro due figli, nel luglio dell'anno precedente. Il divorzio è stato ufficializzato il mese scorso.

Natalie e Benjamin si erano incontrati sul set del thriller psicologico del 2011 «Black Swan» e sono stati sposati per poco più di 11 anni. I loro figli, Aleph e Amalia, sono nati rispettivamente nel giugno 2011 e nel febbraio 2017.

