Natalie Portman

L’attrice Premio Oscar vorrebbe tornare a lavorare con la regista di «Barbie» e girare un film con il cineasta italiano.

Covermedia

Natalie Portman spera un giorno di poter essere diretta da Greta Gerwig e Paolo Sorrentino.

Con la regista di «Barbie» in realtà l’attrice ha già lavorato in due occasioni, mentre una collaborazione con il cineasta italiano, Premio Oscar per «La grande bellezza», sarebbe una novità assoluta.

«Mi piacerebbe lavorare con Greta Gerwig come regista. Ho già lavorato con lei diverse volte come attrice in Amici, amanti e... e Jackie», ha dichiarato Portman a L’Officiel.

«Mi piacerebbe lavorare con Gina Prince-Bythewood, che è una persona con cui sto cercando di trovare un progetto da tempo, e con Paolo Sorrentino. Poi ci sono molte persone con cui mi piacerebbe lavorare di nuovo. Mi piacerebbe lavorare di nuovo con Alma Har'el, con Darren Aronofsky e Pablo Larrain».

Aronofsky ha diretto Natalie ne «Il Cigno Nero», film con cui la star si è aggiudicata l’Oscar come Migliore Attrice nel 2011.

Natalie debutterà a breve su Apple TV con la serie «Lady in the Lake», basata sul romanzo di Laura Lippman.

L’attrice interpreterà una casalinga degli anni Sessanta che decide di lasciare il marito per diventare una reporter investigativa a Baltimora, dove si lascia coinvolgere dagli omicidi apparentemente non collegati di una ragazza ebrea e di una donna di colore.

Covermedia